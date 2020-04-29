Выборы в США: Байден уверенно победил на праймериз в Огайо, фото — Politico

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Ракурс

Выборы в США на стадии проведения праймериз. Кандидат от демократов Джо Байден уверенно победил на первичных выборах в штате Огайо.

Он заручился поддержкой 72,9% избирателей, сообщает The New York Times. Бывший вице-президент США пока на пути к выдвижению на пост президента от Демократической партии.

У сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса 15,1% голосов. Он вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения праймериз в штате Висконсин.

Голосование в Огайо проводилось в условиях распространения коронавируса и было заочным. Ранее 15 штатов и островное государство Пуэрто-Рико решили перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. В начале апреля Демпартия перенесла сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки с 13−16 июля на середину августа.

По итогам выборов в Огайо на национальный съезд демократов, где назовут соперника Трампа на президентских выборах, выдвинут 136 делегатов. Байден уже заручился поддержкой 1 тыс. 352 делегатов съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты, в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 тыс. 991 делегата.

Вчера Хиллари Клинтон, бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах, поддержала Байдена в борьбе за президентский портфель. Она даже назвала Байдена своим другом. Недавно Байден заявил, что взял бы партнером для своей дальнейшей кампании в качестве кандидата в вице-президенты США Мишель Обаму.

Выборы президента в Штатах пройдут 3 ноября.