Пандемия коронавируса может лишить работы 195 млн человек. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137443-pandemiya-koronavirusa-mojet-lishit-raboty-195-mln-chelovek-prognoz-oon.html

Ракурс

Пандемия коронавируса влияет на все сферы общественной и экономической жизни. Лишь во втором квартале этого года из-за коронавируса около 195 млн человек могут лишиться своих рабочих мест.

Такой прогноз был представлен в отчете Организации Объединенных Наций.

В ООН подчеркнули, что пандемия погружает мировую экономику в глубокую рецессию с историческим уровнем безработицы. Больше всего пострадают работники малых и средних предприятий, труженики сельского хозяйства, самозанятые граждане, наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты.

Также было отмечено, что наиболее уязвимыми в плане безработицы будут официально не оформленные работники.

Кроме того, экономический кризис может стать причиной массовой миграции населения. В связи с этим могут пострадать экономики стран с высоким уровнем миграции. В ООН полагают, что последствия пандемии будут намного тяжелее, нежели сама инфекция.

Как ранее писал «Ракурс», по прогнозам Международной организации труда в результате пандемии коронавируса без работы могут остаться около 1 млрд человек.