Пандемія коронавірусу може позбавити роботи 195 млн осіб. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137443-pandemiya-koronavirusu-moje-pozbavyty-roboty-195-mln-pracivnykiv-prognoz-oon.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу впливає на усі сфери суспільного і економічного життя. Лише у другому кварталі цього року через коронавірус близько 195 млн осіб можуть втратити свої робочі місця.

Такий прогноз був представлений у звіті Організації Об'єднаних Націй.

В ООН підкреслили, що пандемія занурює світову економіку в глибоку рецесію з історичним рівнем безробіття. Найбільше постраждають працівники малих і середніх підприємств, робітники сільського господарства, самозайняті громадяни, наймані працівники, біженці і робітники-мігранти.

Також було відзначено, що найбільш уразливими у плані безробіття будуть офіційно не оформлені працівники.

Крім того, економічна криза може стати причиною масової міграції населення. У зв’язку з цим можуть постраждати економіки країн із високим рівнем міграції. В ООН вважають, що наслідки пандемії будуть набагато важчими, ніж сама інфекція.

Як раніше писав «Ракурс», за прогнозами Міжнародної організації праці в результаті пандемії коронавірусу без роботи можуть залишитися близько 1 млрд осіб.