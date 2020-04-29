Вибори у США: Байден упевнено переміг на праймеріз в Огайо, фото — Politico

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Вибори у США на стадії проведення праймеріз. Кандидат від демократів Джо Байден упевнено переміг на первинних виборах в штаті Огайо.

Він заручився підтримкою 72,9% виборців, повідомляє The New York Times. Колишній віце-президент США поки на шляху до висунення кандидатом на посаду президента від Демократичної партії.

У сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса 15,1% голосів. Він вийшов з передвиборчих перегонів наступного дня після проведення праймеріз у штаті Вісконсін.

Голосування в Огайо проводилося в умовах поширення коронавірусу і було заочним. Раніше 15 штатів і острівна держава Пуерто-Ріко вирішили перенести терміни проведення первинних виборів і зборів партійних активістів або провести голосування поштою. На початку квітня Демпартія перенесла терміни проведення загальнопартійного з’їзду в Мілуокі з 13−16 липня на середину серпня.

За підсумками виборів в Огайо на національний з’їзд демократів, де назвуть суперника Трампа на президентських виборах, висунуть 136 делегатів. Байден вже заручився підтримкою 1 тис. 352 делегатів зїзду. Щоб стати кандидатом в президенти, у першому турі голосування на з’їзді претенденту необхідно заручитися підтримкою 1 тис. 991 делегата.

Учора Гілларі Клінтон, колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах, підтримала Байдена у боротьбі за президентський портфель. Вона навіть назвала Байдена другом.

Нещодавно Байден заявив, що взяв би партнером для своєї подальшої кампанії в якості кандидата у віце-президенти США Мішель Обаму.

Вибори президента США пройдуть 3 листопада.