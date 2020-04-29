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«Укрзализныця» и Deutsche Bahn: в украинской компании поймали Портнова на лжи, фото — "24 канал"
«Укрзализныця» и Deutsche Bahn: в украинской компании поймали Портнова на лжиhttps://racurs.ua/n137446-ukrzaliznycya-i-deutsche-bahn-v-ukrainskoy-kompanii-poymali-portnova-na-lji.htmlРакурс
«Укрзализныця» и Deutsche Bahn продолжают сотрудничество, но о передаче украинского транспортного монополиста в управление немцев пока говорить рано.
В компании ответили на информационный вброс Андрея Портнова, экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича.
В «Укрзализныце» сообщили, что Украина не передавала эту компанию в управление иностранным компаниям, в том числе — немецким, а Портнов обнародовал неправдивую информацию.
В «Укрзализныце» планировали закупить услуги по консультированию, но пока тендер отменен, — сообщает Bihus.Info со ссылкой на комментарий компании.
Портнов ранее утверждал, что Киев якобы обменял передачу в управление «Укрзализныци» на выделение Германией в связи с пожарами в Чернобыле 80 дозиметров и одной пожарной цистерны на сумму 230 тыс. евро.
О начале переговоров с Германией в январе в Давосе говорил премьер Алексей Гончарук. Тогда подписали меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn о намерении отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. В Deutsche Bahn объяснили, что речь идет просто о консультировании «Укрзализныци».
В ответе на запрос журналистов железнодорожники объяснили, что пока «переговоров о передаче в управление не проводят». Тендер, который 7 февраля «Укрзализныця» объявила на услуги по управленческому консультированию, отменили 23 марта. Повторно его обещали объявить после спада эпидемии COVID-19.
Профильный министр Владислав Криклий недавно сообщил, что «Укрзализныця» перенесла на более поздний срок вопрос сотрудничества с Deutsche Bahn.
Но генерально — надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов: инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки, — отметил Криклий.