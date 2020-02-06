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Deutsche Bahn предоставит своих менеджеров для управления УЗ. Фото:

Deutsche Bahn усилит правление «Укрзализныци» своими менеджерами

6 фев 2020, 21:04
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Компания Deutsche Bahn из Германии в случае необходимости усилит правление «Укрзализныци» своими менеджерами.

Соответствующие действия могут произойти на втором этапе сотрудничества с «Укрзализныцей». При этом контроль за деятельностью акционерного общества УЗ будут осуществлять граждане Украины. Об этом 6 февраля сообщил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Роналд Пофала в интервью DW.

На первом этапе сотрудничества с «Укрзализныцей» речь действительно идет только о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно речь о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали «Укрзализныцю» в процессе управления, — пояснил Пофала.

Он подчеркнул, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения.

Напомним, 5 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «Укрзализныця», компанией Deutsche Bahn AG, компанией DB Engineering & Consulting GmbH относительно стратегического партнерства по развитию украинской железнодорожной компании. Соглашение стороны заключили на 10 лет.


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