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Глава МИД Вадим Пристайко. Фото: Укринформ

Перезагрузка Кабмина: Пристайко отреагировал на информацию о своей отставке (ВИДЕО)

6 фев 2020, 20:28
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Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, отреагировал на информацию о своей возможной отставке.

Главный дипломат страны отметил, что по состоянию на сегодня он не видит никаких оснований для своего увольнения с должности главы МИД. По словам Пристайко, он не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос своей отставки. Об этом шла речь 6 февраля на его брифинге, сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

Пристайко пояснил, что между ним и главой государства Зеленским была договоренность о том, что он будет возглавлять МИД до тех пор, пока будет полезным на этой должности.

Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет изменить, я считаю, что они на сегодня не имеют никаких оснований. По крайней мере, я и президент об этом не говорили, — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский требует перезагрузки правительства. СМИ сообщали, что своих должностей могут лишиться министр социальной политики Юлия Соколовская, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава Министерства обороны Андрей Загороднюк.

Источник: Ракурс


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