Верховная Рада поддержала отставку Алены Бабак. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n133134-rada-podderjala-otstavku-aleny-babak-s-doljnosti-glavy-minregiona-i-naznachila-na-ee-mesto-denisa.html

Ракурс

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Проект постановления об увольнении № 2167 поддержали 266 парламентариев. Во время обсуждения в Раде Бабак объяснила причины своего решения. В частности, она заявила о давлении, которое якобы оказывалось на нее из-за реформы в строительной отрасли. Депутаты отметили, что в таком случае речь идет о неадекватной реакции правительства на действия Бабак. Оппозиционные фракции решили, что не будут голосовать за отставку министра, поскольку она является эффективным менеджером. Об этом 4 февраля шла речь в трансляции парламентского заседания.

Бабак пришлось еще раз взять слово и убеждать нардепов «не спекулировать» на ее предыдущем заявлении. Она также добавила, что решение об отставке приняла лично, а правоохранительные органы якобы уже изучают заявления и факты о давлении на нее. Только после этого в Раде нашлось необходимое для отставки Бабак количество голосов.

Еще 278 голосами нардепы приняли постановление № 2768 председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины. По информации СМИ, Шмыгаль экономист по образованию, возглавляет Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018 он был директором Бурштынской ТЭС. До того работал во Львовской облгосадминистрации, где возглавлял департамент экономического развития, торговли и промышленности.

Напомним, 16 января стало известно, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Чиновник написала заявление об отставке по собственному желанию. Она возглавляла министерство с 29 августа 2019 года. После этого стало известно, что главный кандидат на место Бабак — Денис Шмыгаль.

Впоследствии комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал решение об отставке Бабак. Также комитет проголосовал за назначение Шмыгаля.