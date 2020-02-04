Верховна Рада підтримала відставку Альони Бабак. Фото: 5 канал

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Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак.

Проект постанови про звільнення № 2167 підтримали 266 парламентарів. Під час обговорення у Раді Бабак пояснила причини свого рішення. Зокрема, вона заявила про тиск, який нібито чинився на неї через реформи у будівельній галузі. Депутати зауважили, що у такому випадку йдеться про неадекватну реакцію уряду на дії Бабак. Опозиційні фракції вирішили, що не голосуватимуть за відставку міністра, оскільки вона є ефективним менеджером. Про це 4 лютого йшлося в трансляції парламентського засідання.

Бабак довелося ще раз взяти слово і переконувати нардепів «не спекулювати» на її попередній заяві. Вона також додала, що рішення про відставку ухвалила особисто, а правоохоронні органи нібито вже вивчають заяви і факти про тиск на неї. Тільки після цього в залі знайшлася необхідна для відставки Бабак кількість голосів.

Ще 278 голосами нардепи ухвалили постанову № 2768 голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України. За інформацією ЗМІ, Шмигаль економіст за освітою, очолює Івано-Франківську ОДА із серпня 2019 року. Із січня 2018 він був директором Бурштинської ТЕС. До того працював у Львівській облдержадміністрації, де очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак йде у відставку. Посадовець написала заяву про відставку за власним бажанням. Бабак очолювала міністерство з 29 серпня 2019 року. Після цього стало відомо, що до головнийкандидат на місце Бабак — Денис Шмигаль.

Згодом комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав рішення про відставку Бабак. Також комітет проголосував за призначення Шмигаля.