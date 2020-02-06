Глава МЗС Вадим Пристайко. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n133321-perezavantajennya-kabminu-prystayko-vidreaguvav-na-informaciu-pro-svou-vidstavku-video.html

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Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, відреагував на інформацію про свою можливу відставку.

Головний дипломат країни відзначив, що станом на сьогодні він не бачить жодних підстав для свого звільнення з посади глави МЗС. За словами Пристайка, він не обговорював із президентом України Володимиром Зеленським питання своєї відставки. Про це йшлося 6 лютого на його брифінгу, повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook.

Пристайко пояснив, що між ним і главою держави Зеленським була домовленість про те, що він очолюватиме МЗС доти, доки буде корисним на цій посаді.

Розмови про те, що хтось десь щось хоче змінити, я вважаю, що вони на сьогодні не мають жодних підстав. Принаймні, я і президент про це не говорили, — заявив він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вимагає перезавантаження уряду. ЗМІ повідомляли, що свої посад можуть позбутися міністр соціальної політики Юлія Соколовська, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та глава Міністерства оборони Андрій Загороднюк.