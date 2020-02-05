"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn, фото — mind.ua

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В Киеве 5 февраля подписали Меморандум о взаимопонимании между АО «Укрзализныця», компанией Deutsche Bahn AG, компанией DB Engineering & Consulting GmbH о стратегическом партнерстве по развитию украинской железнодорожной компании.

Немецкую транспортную компанию на переговорах в Киеве представлял член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл. Он сообщил, что на работу с «Укрзализныцей» прежде всего включится консультационная компания DB Engineering&Consulting GmbH.

Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что выполнение меморандума будет проходить в несколько этапов.

Соглашение заключили на 10 лет. Стороны будут изучать возможность стратегического партнерства (альянса) между национальными железнодорожными операторами Украины, чтобы обмениваться опытом и практиками по повышению эффективности железнодорожных перевозок в Украине и применению лучших управленческих практик.

Напомним, что 22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Гончарука министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и немецкой компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развития АО «Укрзализныця».

DB E&C — одна из ведущих и крупнейших инженерных компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5 тыс. человек из 80 стран.

В Давосе украинские чиновники сначала сообщили, что договорились об управлении «Укрзализныцей» немецкой компанией. Впоследствии в Deutsche Bahn эту информацию опровергли.

Сегодня Кабмин назначил и.о. гендиректора «Укрзализныця». Им стал Желько Марчик.