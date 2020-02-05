"Укрзалізниця" підписала меморандум із Deutsche Bahn, фото — mind.ua

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У Києві 5 лютого підписали Меморандум про взаєморозуміння між АТ «Укрзалізниця», компанією Deutsche Bahn AG, компанією DB Engineering & Consulting GmbH щодо стратегічного партнерства з розвитку української залізничної компанії.

Німецьку транспортну компанію на переговорах у Києві представляв член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл. Він повідомив, що у роботу із «Укрзалізницею» передусім включиться консультаційна компанія DB Engineering & Consulting GmbH.

Очільник Кабміну Олексій Гончарук заявив, що виконання меморандуму буде відбуватися в кілька етапів.

Угоду уклали на 10 років. Сторони вивчатимуть можливості утворення стратегічного партнерства (альянсу) між національними залізничними операторами України, щоб обмінюватися досвідом і практиками щодо підвищення ефективності залізничних перевезень в Україні й застосування найкращих управлінських практик.

Нагадаємо, що 22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і німецькою компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ «Укрзалізниця».

DB E&C — одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. людей з 80 країн.

У Давосі урядовці спочатку повідомили, що домовилися про управління «Укрзалізницею» німецькою компанією. Згодом в Deutsche Bahn цю інформацію спростували.

Сьогодні Кабмін призначив в.о. гендиректора «Укралізниця». Ним став Желько Марчик.