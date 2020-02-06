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Deutsche Bahn надасть своїх менеджерів для управління УЗ. Фото:

Deutsche Bahn підсилить правління «Укрзалізниці» своїми менеджерами

6 лют 2020, 21:04
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Компанія Deutsche Bahn із Німеччини у разі необхідності підсилить правління «Укрзалізниці» своїми менеджерами.

Відповідні дії можуть відбутися на другому етапі співпраці з «Укрзалізницею». При цьому контроль за діяльністю акціонерного товариства УЗ здійснюватимуть громадяни України. Про це 6 лютого повідомив член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Роналд Пофала в інтерв’ю DW.

На першому етапі співпраці з «Укрзалізницею» йдеться дійсно лише про консультування, а вже потім, якщо воно матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали «Укрзалізницю» в процесі управління, — пояснив Пофала.

Він наголосив, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.

Нагадаємо, 5 лютого було підписано Меморандум про взаєморозуміння між АТ «Укрзалізниця», компанією Deutsche Bahn AG, компанією DB Engineering & Consulting GmbH щодо стратегічного партнерства з розвитку української залізничної компанії. Угоду сторони уклали на 10 років.


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