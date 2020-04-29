На монетах номіналом 10 грн викарбувано портрет Івана Мазепи, фото: НБУ

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Монети номіналом 10 грн в Україні введуть в обіг 3 червня.

Ці монети поступово замінять в обігу паперові банкноти, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Десятигривневі монети виготовлені із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Діаметр цих монет становить 23,5 мм. За цим показником та товщиною вони суттєво відрізняються від вже наявних монет меншого номіналу.

Як і на банкноті номіналом 10 грн, на нових монетах міститься зображення українського гетьмана Івана Мазепи. На зворотньому боці монети зображено її номінал в обрамленні давньоруського орнаменту.

Зазначається, що введення в обіг монет номіналом 10 грн завершить розпочатий у 2014 році процес оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. В результаті залишаться шість номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 грн) та шість номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн).

Станом на 1 квітня в обігу перебували 179,3 млн банкнот номіналом 10 грн.

Нагадаємо, торік Нацбанк вирішив вивести з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.