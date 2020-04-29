Google Meet став безкоштовним. Фото: root-nation.com

https://racurs.ua/ua/n137481-gugl-zrobyv-videokonferenciyi-google-meet-bezkoshtovnymy-dlya-vsih.html

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Гугл (Google) зробив безкоштовними відеоконференції Google Meet для всіх користувачів, оскільки в період карантину сервіси відеоконференцій стали дуже популярними.

Вже з травня кожен, у кого є адреса електронної пошти, зможе зареєструватися в Meet і отримати велику кількість функцій, які доступні для бізнес-користувачів та навчальних закладів. Починаючи з наступного тижня Google буде поступово розширювати доступність сервісу meet.google.com для більшої кількості людей. Про це повідомляється в офіційному блозі Гугл.

Раніше створювати дзвінки могли тільки користувачі платних тарифів G Suite. Тепер безкоштовний аккаунт Google можна буде використовувати як для підключення до чужих конференцій, так і для створення власних, — повідомили в компанії.





Зазначається, що доступ до Google Meet на безоплатній основі надаватиметься поетапно. Дозволено створювати дзвінки масштабом до 100 учасників. Час одного дзвінка обмежений 60 хв. При цьому в Гугл наголосили, що не контролюватимуть ліміт до 30 вересня.

Нагадаємо, компанія Google розширила функціонал свого розумного годинника. Гаджет тепер систематично буде нагадувати своєму господареві, що прийшов час помити руки.