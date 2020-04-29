Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа. Фото: PRO.berdyansk.biz
Поблизу військових складів у Балаклії горить суха трава (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137480-poblyzu-viyskovyh-skladiv-u-balakliyi-goryt-suha-trava-video.htmlРакурс
Пожежа в Балаклії в Харківській області, де розташовані військові склади боєприпасів, сталася сьогодні. Неподалік від військового арсеналу палає суха трава.
З вогнем борються рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відео пожежі опубліковано в Telegram-каналі «Веха (Харьков) Дома».
У повідомленні зазначено, що біля військових складів горить сухостій і сміття. Пожежу ліквідують три відділення рятувальників.
Займання сталося сьогодні близько 12.30. Площа пожежі становить близько 350 кв. м.
Як відомо, у листопаді 2019 року на військових складах у Балаклії прогриміли близько 20 вибухів. Це не перший інцидент на даному військовому об'єкті. У 2017 році на цих же складах сталася масштабна пожежа.
Читайте також: Пожежа на військових складах у Балаклії могла бути спровокована закладеною вибухівкою — слідча комісія