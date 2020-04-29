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Ракурс
Пожежа. Фото: PRO.berdyansk.biz

Поблизу військових складів у Балаклії горить суха трава (ВІДЕО)

29 кві 2020, 17:34
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Пожежа в Балаклії в Харківській області, де розташовані військові склади боєприпасів, сталася сьогодні. Неподалік від військового арсеналу палає суха трава.

З вогнем борються рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відео пожежі опубліковано в Telegram-каналі «Веха (Харьков) Дома».

У повідомленні зазначено, що біля військових складів горить сухостій і сміття. Пожежу ліквідують три відділення рятувальників.



Займання сталося сьогодні близько 12.30. Площа пожежі становить близько 350 кв. м.

Як відомо, у листопаді 2019 року на військових складах у Балаклії прогриміли близько 20 вибухів. Це не перший інцидент на даному військовому об'єкті. У 2017 році на цих же складах сталася масштабна пожежа.

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Джерело: Ракурс


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