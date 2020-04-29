Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Пожар. Фото: PRO.berdyansk.biz

Вблизи военных складов в Балаклее горит сухая трава (ВИДЕО)

29 апр 2020, 17:34
999

Пожар в Балаклее в Харьковской области, где расположены военные склады боеприпасов, произошла сегоднчя. Невдалеке от военного арсенала полыхает сухая трава.

С огнем ведут борьбу спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Видео пожара опубликовано в Telegram-канале «Веха (Харьков) Дома».

В сообщении указано, что возле военных складов горит сухостой и мусор. Пожар ликвидируют три отделения спасателей.



Возгорание произошло сегодня около 12.30. Площадь пожара составляет около 350 кв. м.

Как известно, в ноябре 2019 года на военных складах в Балаклее прогремели около 20 взрывов. Это не первый инцидент на данном военном объекте. В 2017 году на этих же складах произошел масштабный пожар.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров