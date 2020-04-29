Пожар. Фото: PRO.berdyansk.biz

https://racurs.ua/n137480-vblizi-voennyh-skladov-v-balaklee-gorit-suhaya-trava-video.html

Ракурс

Пожар в Балаклее в Харьковской области, где расположены военные склады боеприпасов, произошла сегоднчя. Невдалеке от военного арсенала полыхает сухая трава.

С огнем ведут борьбу спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Видео пожара опубликовано в Telegram-канале «Веха (Харьков) Дома».

В сообщении указано, что возле военных складов горит сухостой и мусор. Пожар ликвидируют три отделения спасателей.

Возгорание произошло сегодня около 12.30. Площадь пожара составляет около 350 кв. м.

Как известно, в ноябре 2019 года на военных складах в Балаклее прогремели около 20 взрывов. Это не первый инцидент на данном военном объекте. В 2017 году на этих же складах произошел масштабный пожар.