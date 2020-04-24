Пожар на военных складах в Балаклее. Фото: Апостроф

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Ракурс

Пожар на военных складах в Балаклее в 2017 году мог возникнуть в результате подрыва кумулятивно-фугасных зарядов, которые были заложены в землю. К такому выводу пришла следственная комиссия Верховной Рады.

Отчет о проведенном расследовании опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Еще во время первых выездов на место происшествия специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что причиной пожара на военных складах в Балаклее был подрыв взрывчатки, заложенной в землю.

Однако в мае 2017 года следователь Службы безопасности Украины в Харьковской области приостановил проведение экспертизы, а выводы комиссии передал в Киевский научно-исследовательский институт судэкспертиз.

Следствие рассматривало версию об атаке беспилотника, который был запущен со стороны РФ. Такой версии придерживались бывший генпрокурор Юрий Луценко и бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Однако в материалах дела было указано, что никаких летающих объектов на момент взрыва над Балаклеей зафиксировано не было.

Комиссия обращалась к генпрокурору с просьбой передать следствие по данному делу другому ведомству, но Руслан Рябошапка ответил отказом.

Эксперты Харьковского НИИ судэкспертиз 21 апреля сделали вывод, что воронка на территории склада образовалась в результате направленного взрыва погруженного в землю заряда бризантного взрывчатого вещества.

Комиссией было обнаружено десять подобных воронок, что может свидетельствовать о спланированных действиях по подрыву военных складов.

Комиссия просит парламент о продлении данного расследования на шесть месяцев для установления всех деталей инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», специалисты предварительно установили, что 15 ноября 2019 года на территории военного склада в Балаклее во время загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения, произошло возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.