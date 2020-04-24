Пожежа на військових складах у Балаклії. Фото: Апостроф

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Ракурс

Пожежа на військових складах у Балаклії в 2017 році могла виникнути в результаті підриву кумулятивно-фугасних зарядів, які були закладені у землю. До такого висновку прийшла слідча комісія Верховної Ради.

Звіт про проведене розслідування опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.

Ще під час перших виїздів на місце події фахівці Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що причиною пожежі на військових складах у Балаклії був підрив вибухівки закладеної у землю.

Однак у травні 2017 року слідчий Служби безпеки України в Харківській області призупинив проведення експертизи, а висновки комісії передав до Київського науково-дослідного інституту судекспертиз.

Слідство розглядало версію про атаки безпілотника, який був запущений з боку РФ. Такої версії дотримувалися колишній генпрокурор Юрій Луценко і колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Однак в матеріалах справи було зазначено, що ніяких літаючих об'єктів на момент вибуху над Балаклією зафіксовано не було.

Комісія зверталася до генпрокурора з проханням передати слідство по даній справі іншому відомству, але Руслан Рябошапка відповів відмовою.

Експерти Харківського НДІ судекспертиз 21 квітня зробили висновок, що воронка на території складу утворилася у результаті спрямованого вибуху закладеного в землю заряду бризантної вибухової речовини.

Комісією було виявлено десять подібних воронок, що може свідчити про сплановані дії по підриву військових складів.

Комісія просить парламент про продовження даного розслідування на шість місяців для встановлення усіх деталей інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», фахівці попередньо встановили, що 15 листопада 2019 року на території військового складу в Балаклії під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які були підготовлені для подальшого знищення, сталося загоряння з подальшим вибухом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.