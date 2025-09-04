Двоє загинули і двоє поранені внаслідок вибуху дрона на Харківщині. Фото:

Російський дрон здетонував на Харківщині й призвів до жертв серед цивільних.

У селищі Козача Лопань місцеві мешканці знайшли вцілілий російський FPV-дрон. Вони принесли його в один із будинків та намагалися розбрати бойову частину безпілотника. Внаслідок цього відбувся вибух. Трапилося це сьогодні, 4 вересня. Про це керівник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко повідомив у Telegram.

Сьогодні між 9.00 — 9.30 унаслідок детонації російського дрону у Козачій Лопані загинули двоє місцевих жителів і ще двоє були травмовані, — написав він.

Зазначається, що на місці вибуху загинули двоє осіб 51 та 41 років. А численні уламкові поранення та опіки дістали чоловіки 49 та 36 років.

Нагадаємо, 23 серпня українські сапери підірвалися під час знешкодження російського безпілотника в Сумській області. У Шосткинському районі, під час гуманітарного розмінування звільнених територій, загинув 30-річний сержант служби цивільного захисту, старший сапер-оператор Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Олег Петренко. Його колега дістав важкі поранення.