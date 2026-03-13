На водоймі на Харківщині загинув чоловік, фото: ДСНС

На Харківщині 39-річний чоловік загинув, провалившись під кригу на ставку у селі Городнє Краснокутської громади Богодухівського району.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло до рятувальників сьогодні, 13 березня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

За попередніми даними, чоловік намагався скоротити шлях і перейти водойму по льоду. Пройшовши лише кілька метрів, він провалився у крижану воду. Товщина льоду становила близько 1 см, тож він не витримав ваги людини, — розповіли у відомстві.

Рятувальники за допомогою гумового човна дістали тіло загиблого з водойми та передали його працівникам правоохоронних органів. Наразі обставини трагедії встановлюються.

Крім того, вчора, 12 березня, у Кривому Розі із замерзлої водойми врятували двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровщини.

Надійшло повідомлення про те, що чоловік провалився під кригу на водоймі поблизу вулиці Захисників Азовсталі Покровського району у місті Кривий Ріг. Він знаходився на відстані 30 метрів від берега. Поруч на кризі перебував ще один чоловік, який намагався допомогти, але сильно змерз та був не в змозі самостійно рухатися, — розповіли у ДСНС.

Надзвичайники витягли чоловіків та доправили їх до берега, де передали працівникам екстреної медичної допомоги для проведення огляду та надання необхідної медичної допомоги.

У ДСНС наголошують — зараз виходити на лід вкрай небезпечно.