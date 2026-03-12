Новини
Ракурс
У Харкові сталася трагедія на водоймі, фото: ДСНС

У Харкові шестеро дітей провалилися під кригу — двоє з них загинули (ФОТО)

12 бер 2026, 19:40
999

У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу на водоймі у Шевченківському районі міста.

Про це сьогодні, 12 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися 6 дітей‼ Місцевий мешканець зміг врятувати 4 із них. На жаль, двоє хлопців — 17 та 10 років — загинули, — розповіли у відомстві.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег. Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

У ДСНС закликають не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним;

Пам’ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя. Будь ласка, поговоріть із дітьми про небезпеку та бережіть їх! — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


