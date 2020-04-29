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Ракурс
На Донеччині почали капітальний ремонт автодороги. Скріншот із відео

З’явилося відео ремонту дороги Новобахмутівка — Піски на Донбасі за 80 млн грн

29 кві 2020, 17:16
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У Донецькій області продовжується ремонт автомобільних доріг місцевого значення.

Наразі розпочався капітальний ремонт дороги Новобахмутівка — Піски у Бахмутському районі. Цей автошлях має важливе значення для регіону і не ремонтувався вже давно. Про це 29 квітня повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає прес-служба ОДА.

За словами очільника області, на капремонт шляху з держбюджету виділили 80 млн 544 тис. грн. Замовником робіт виступив департамент розвитку базових галузей промисловості, роботи виконує компанія ООО «Славдорстрой». Очікується, що дорогу відремонтують до вересня.



Нагадаємо, в «Укравтодорі» стартував проект інтерактивної карти, яка формується за допомогою інформації від водіїв і пасажирів. Вони в режимі реального часу залишають скарги щодо стану доріг, а також отримують дані про ремонт на головних автомагістралях країни.

Джерело: Ракурс


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