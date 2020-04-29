На Донетчине начали капитальный ремонт автодороги. Скриншот из видео

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В Донецкой области продолжается ремонт автомобильных дорог местного значения.

Сейчас начали капитальный ремонт дороги Новобахмутовка — Пески в Бахмутском районе. Эта автодорога имеет важное значение для региона и не ремонтировалась уже давно. Об этом 29 апреля сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба ОГА.

По словам главы области, на капремонт пути из госбюджета выделили 80 млн 544 тыс. грн. Заказчиком работ выступил департамент развития базовых отраслей промышленности, работы выполняет компания ООО «Славдорстрой». Ожидается, что дорогу отремонтируют до сентября.

Напомним, в «Укравтодоре» стартовал проект интерактивной карты, которая формируется с помощью информации от водителей и пассажиров. Они в режиме реального времени оставляют жалобы относительно состояния дорог, а также получают данные о ремонте на главных автомагистралях страны.