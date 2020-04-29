Пік смертності від коронавірусу очікується в травні, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137478-nazvano-datu-piku-smertnosti-vid-koronavirusu-v-ukrayini.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу за кількістю нових випадків у день досягне піку 2−5 травня, якщо чинні карантинні заходи будуть здійснюватися в тому ж обсязі.

Пік смертності від коронавірусу в такому разі припаде на 3−10 травня. Про це йдеться у прогнозу розвитку епідемії в Україні, опублікованому на сайті Національної академії наук.

Цей прогноз охоплює період з 28 квітня по 5 травня, а також містить аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії на період до 5 червня.

Автори дослідження зазначають, що після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків у день), до 5 червня спостерігатиметься зниження нових випадків інфікування, орієнтовно до медіанного значення 380 випадків.

Пік летальності прогнозується з медіанним значенням 12 випадків у день, до 5 червня цей показник знижуватиметься й досягне медіанного значення дев’ять випадків.

Нагадаємо, кількість офіційно виявлених в Україні випадків СOVID-19 наближається до 10 тис.