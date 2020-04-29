Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Пік смертності від коронавірусу очікується в травні, фото: «Ракурс»

Названо дату піку смертності від коронавірусу в Україні

29 кві 2020, 17:14
999

Епідемія коронавірусу за кількістю нових випадків у день досягне піку 2−5 травня, якщо чинні карантинні заходи будуть здійснюватися в тому ж обсязі.

Пік смертності від коронавірусу в такому разі припаде на 3−10 травня. Про це йдеться у прогнозу розвитку епідемії в Україні, опублікованому на сайті Національної академії наук.

Цей прогноз охоплює період з 28 квітня по 5 травня, а також містить аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії на період до 5 червня.

Автори дослідження зазначають, що після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків у день), до 5 червня спостерігатиметься зниження нових випадків інфікування, орієнтовно до медіанного значення 380 випадків.



Пік летальності прогнозується з медіанним значенням 12 випадків у день, до 5 червня цей показник знижуватиметься й досягне медіанного значення дев’ять випадків.

Нагадаємо, кількість офіційно виявлених в Україні випадків СOVID-19 наближається до 10 тис.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів