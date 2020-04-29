Пик смертности от коронавируса ожидается в мае, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137478-nazvana-data-pika-smertnosti-ot-koronavirusa-v-ukraine.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса по количеству новых случаев в день достигнет пика 2−5 мая, если действующие карантинные мероприятия будут осуществляться в том же объеме.

Пик смертности от коронавируса в таком случае придется на 3−10 мая. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии в Украине, опубликованном на сайте Национальной академии наук.

Этот прогноз охватывает период с 28 апреля по 5 мая, а также содержит анализ возможных сценариев развития эпидемии на период до 5 июня.

Авторы исследования указывают, что после достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев в день), до 5 июня будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования, ориентировочно до медианного значения 380 случаев.

Пик летальности прогнозируется с медианным значением 12 случаев в день, до 5 июня этот показатель будет снижаться и достигнет медианного значения девять случаев.

Напомним, количество официально обнаруженных в Украине случаев СOVID-19 приближается к 10 тыс.