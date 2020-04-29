Ракетный комплекс «Нептун» и снаряды «Тайфун» испытали на дальность

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Ракетный комплекс «Нептун» и реактивные снаряды «Тайфун» украинского производства сегодня испытали на дальность специалисты Вооруженных сил Украины в рамках масштабных ракетных тестирований.

На полигоне в Одесской области проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов «Тайфун-1» на максимальную дальность. Это боеприпасы калибра 122 мм, которые заменят «Град», — сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбук.

Помимо тестирования снарядов «Тайфун» на полигоне Алибей состоялись летные испытания с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты комплекса «Нептун».

По словам замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, Украина планирует создать три платформы для крылатых ракет.

Первая — это мобильные береговые комплексы, которые тестируются сейчас, вторая — ракетные катера и корветы, третья платформа — авиационные комплексы, — отметил Кривонос.

Одной крылатой ракеты из комплекса «Нептун» достаточно для потопления корабля тоннажем до 5 тыс. т.

Напомним, в 2016 году госзаказчикам и «Укроборонпрому» было поручено при планировании оборонного заказа обеспечить разработку и закупку для Сухопутных войск ВСУ ракетное вооружение в рамках проекта «Ольха» и комплексы крылатых ракет на основе проекта «Нептун».