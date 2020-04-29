Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність / Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n137477-genshtab-vyprobuvav-raketnyy-kompleks-neptun-i-snaryady-tayfun-foto-video.html

Ракурс

Ракетний комплекс «Нептун» і реактивні снаряди «Тайфун» українського виробництва сьогодні випробували на дальність фахівці Збройних сил України в рамках масштабних ракетних тестувань.

На полігоні в Одеській області проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів «Тайфун-1» на максимальну дальність. Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну БМ-21 «Град», — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Окрім тестувань снарядів «Тайфун» на полігоні Алібей відбулися льотні випробування зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети комплексу «Нептун».

За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса, Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи.

Перша — це мобільні берегові комплекси, які тестуються зараз, друга — ракетні катери та корвети, третя платформа — авіаційні комплекси, — зазначив Кривонос.

Однієї крилатої ракети з комплексу «Нептун» достатньо для потоплення корабля тоннажем до 5 тис. т.

Нагадаємо, у 2016 році держзамовникам та «Укроборонпру» було доручено під час планування оборонного замовлення забезпечити розробку та закупівлю для Сухопутних військ ЗСУ ракетного озброєння в рамках проекту «Вільха» і комплексів крилатих ракет на основі проекту «Нептун».