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Ракурс
Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність / Фото: Міноборони

Генштаб випробував ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» (ФОТО, ВІДЕО)

29 кві 2020, 17:00
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Ракетний комплекс «Нептун» і реактивні снаряди «Тайфун» українського виробництва сьогодні випробували на дальність фахівці Збройних сил України в рамках масштабних ракетних тестувань.

На полігоні в Одеській області проходить другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів «Тайфун-1» на максимальну дальність. Це боєприпаси калібру 122 мм на заміну БМ-21 «Град», — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність

Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність

Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність

Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність

Окрім тестувань снарядів «Тайфун» на полігоні Алібей відбулися льотні випробування зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети комплексу «Нептун».

За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса, Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи.

Перша — це мобільні берегові комплекси, які тестуються зараз, друга — ракетні катери та корвети, третя платформа — авіаційні комплекси, — зазначив Кривонос.

Однієї крилатої ракети з комплексу «Нептун» достатньо для потоплення корабля тоннажем до 5 тис. т.

Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність

Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність



Ракетний комплекс «Нептун» і снаряди «Тайфун» випробували на дальність

Нагадаємо, у 2016 році держзамовникам та «Укроборонпру» було доручено під час планування оборонного замовлення забезпечити розробку та закупівлю для Сухопутних військ ЗСУ ракетного озброєння в рамках проекту «Вільха» і комплексів крилатих ракет на основі проекту «Нептун».

Джерело: Ракурс


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