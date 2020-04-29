Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137476-amnesty-international-zayavyla-pro-porushennya-prav-ludyny-v-ukrayini-pid-chas-pandemiyi-covid-19.html

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Amnesty International, некомерційна організація, заявила про порушення прав людини під час впровадження карантинних обмежень у країнах Східної Європи та Центральної Азії, зокрема й в Україні.

Під час пандемії COVID-19 уряди країн намагаються зупинити поширення вірусу, вводячи, зокрема, й різноманітні обмеження. При цьому деякі обмеження необхідні й виправдані, а інші порушують права людини. Про це повідомляється на веб-сторінці Amnesty International.

Зазначається, що 18 квітня сили операції Об'єднаних сил перекрили дорогу через міст до села Старомаріївка, що розташоване в Донецькій області, на підконтрольній Україні території. Цей шлях був єдиною можливістю виїхати із села, тож до 24 квітня 150 мешканців села не мали доступу до продовольчих магазинів, медичних послуг та іншої допомоги. Міст відкрили лише після втручання гуманітарних організацій.

В організації додали, що за дотриманням умов карантину в Україні слідкувала поліція і це вплинуло на навантаження силовиків. Правоохоронці не могли швидко реагувати на ситуації домашнього насильства. Зафіксовано випадок, коли у Києві поліція відреагувала на термінове повідомлення про домашнє насильство тільки через півтори години. В Amnesty International відзначили, що затримки в реагуванні на такі питання можуть призвести до серйозних наслідків для постраждалих від домашнього насильства.

Нагадаємо, поліцейські в Римі виписали штраф 60-річній італійці, яка вирішила вигуляти свою черепаху. Прогулянка з черепахою обійшлася для жінки дорого, тепер їй доведеться заплатити штраф у сумі 400 євро.