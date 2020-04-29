На Київщині – новий спалах коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137475-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-v-gurtojytku-dlya-litnih-ludey-pid-kyievom.html

Ракурс

Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували на Київщині в гуртожитку для літніх людей. Цей гуртожиток розташований у селі Зазим’я Броварського району на вулиці Вишневій.

Коронавірус виявлено у 13 людей. Про це у Фейсбук-спільноті «Вісник Придесення» повідомив активіст Павло Кривобок.

Двоє осіб померли. Про одного з них відомо, що до летального результату призвів коронавірус, причина смерті іншого ще встановлюється.

Результати тестів на коронавірус, проведених для ще 12 осіб (решти мешканців цього закладу), очікуються. Наразі біля гуртожитку чергує поліція, встановлені карантинна зона та санітарний пост.

Нагадаємо, у Києві за добу виявили ще 43 випадки коронавірусу, з них два — у Києво-Печерській лаврі. Всього у столиці померли вже 25 інфікованих коронавірусом людей.