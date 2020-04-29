Двох українців знайдено мертвими у квартирі на острові Балі. Фото: volynnews.com

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Двоє українців знайдені мертвими в Індонезії на острові Балі в районі Кедонганан Бадунг вчора, 28 квітня, близько 19.30. Тіла були знайдені в квартирі, в якій українці жили на протязі останнього місяця.

За інформацією місцевої поліції, загиблі українці були подружжям. Поліцейські прибули за адресою проживання українців після повідомлення сусідів, які добу не бачили туристів, повідомляє видання Coconut.

За інформацією видання Obozrevatel, найімовірніше, на Балі були знайдені тіла українських туристів 54-річного Андрія Сусленка і 53-річної Тетяни Менчинської.

Поліцейські стверджують, що трупи чоловіка та жінки лежали на підлозі в кімнаті, а на тілах не було виявлено жодних ознак насильства.

Прибулі на місце події медики обробили трупи і кімнату дезінфікуючими засобами і евакуювали тіла по протоколу COVID-19 до лікарні Санглах.

За попередньою інформацією, причиною смерті українців міг стати коронавірус.

Однак інші українці, які через коронавірус застрягли на Балі, в соцмережах висловлюють припущення, що подружню пару могли вбити. За словами українських туристів, на Балі почастішали напади та грабежі, бо багатьох в’язнів в Індонезії відпустили з тюрем.