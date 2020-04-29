Двое украинцев найдены мертвыми в квартире на острове Бали. Фото: volynnews.com

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Ракурс

Двое украинцев найдены мертвыми в Индонезии на острове Бали в районе Кедонганан Бадунг вчера, 28 апреля, около 19.30. Тела были обнаружены в квартире, в которой украинцы жили на протяжении последнего месяца.

По информации местной полиции, погибшие украинцы были супругами. Полицейские прибыли по адресу проживания украинцев после сообщения соседей, которые более суток не видели туристов, сообщает издание Coconut.

По информации издания Obozrevatel, вероятнее всего, на Бали были найдены тела украинских туристов 54-летнего Андрея Сусленко и 53-летней Татьяны Менчинской.

Полицейские утверждают, что трупы мужчины и женщины лежали на полу в комнате, а на телах не было обнаружено никаких признаков насилия.

Прибывшие на место происшествия медики обработали трупы и комнату дезинфицирующими средствами и эвакуировали тела по протоколу COVID-19 в больницу Санглах.

По предварительной информации, причиной смерти украинцев мог стать коронавирус.

Однако другие украинцы, которые из-за коронавируса застряли на Бали, в соцсетях высказывают предположение, что супружескую пару могли убить. По словам украинских туристов, на Бали участились нападения и грабежи, потому что многих заключенных в Индонезии отпустили из тюрем.