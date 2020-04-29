Ринок землі без допуску компаній здешевить вартість гектару до 2 тис. дол. - глава аграрного комітету Ради

https://racurs.ua/ua/n137472-glava-agrarnogo-komitetu-rady-rozpoviv-chomu-do-2024-roku-gektar-prodavatymut-za-2-tys-dol.html

Ракурс

Ринок землі без допуску юридичних осіб впродовж найближчих чотирьох років здешевить вартість гектару до 2 тис. дол. Таку думку висловив очільник аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський. Нардеп вважає помилкою обмеження до 2024 року допуску компаній на ринок землі.

Така модель запуску ринку землі має ризики, що орендарі дешевше куплять землю, а її власники отримають менше грошей. При цьому власники землі слухають політичні партії, які залякують їх міфами, та орендарів, яким здають землю і які зацікавлені в тому, щоб дешево її орендувати… За такої моделі ринку гектар коштуватиме 2 тис. дол. замість 4−5 тис. дол., якби юридичні особи були повноцінними учасниками ринку, — розповів Сольський в інтерв’ю «Економічній правді».

Зауважимо, що за чотири дні до голосування у Верховній Раді в законопроект про обіг сільськогосподарських земель внесли фундаментальні зміни, заборонивши впродовж перших 2,5 років купувати землю юридичним особам, а фізичним особам дозволили купувати лише 100 га в одні руки.

До 2024 року власники юридичних осіб будуть купувати по 100 га на себе, родичів і найбільш адекватних та контрольованих працівників, щоб з 2024 року переоформити їх на свої підприємства, — переконаний нардеп.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року українці зможуть легально продавати і купувати сільськогосподарську землю. У квітні президент Володимир Зеленський підписав історичний закон про відкриття ринку землі, який парламент ухвалював три місяці.