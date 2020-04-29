Рынок земли без допуска компаний удешевит стоимость гектара до 2 тыс. долл. - глава аграрного комитета Рады

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Рынок земли без допуска юридических лиц в течение ближайших четырех лет удешевит стоимость гектара до 2 тыс. долл. Такое мнение высказал глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский. Нардеп считает ошибкой ограничение до 2024 года допуска компаний на рынок земли.

Такая модель запуска рынка земли имеет риски, арендаторы дешевле купят землю, а ее владельцы получат меньше денег. При этом владельцы земли слушают политические партии, запугивающие их мифами, и арендаторов, которым сдают землю и которые заинтересованы в том, чтобы дешевле ее арендовать… При такой модели рынка гектар будет стоить 2 тыс. долл. вместо 4−5 тыс. долл., если бы юридические лица были полноценными участниками рынка, — рассказал Сольский в интервью «Экономической правде».

Отметим, что за четыре дня до голосования в Верховной Раде законопроект об обороте сельскохозяйственных земель претерпел фундаментальные изменения, в частности, в течение первых 2,5 лет запретили покупать землю юридическим лицам, а физическим лицам разрешили покупать только 100 га в одни руки.

До 2024 года владельцы юридических лиц будут покупать по 100 га на себя, родственников и наиболее адекватных и контролируемых работников, чтобы с 2024 года переоформить их на свои предприятия, — убежден нардеп.

Напомним, с 1 июля 2021 года украинцы смогут легально продавать и покупать сельскохозяйственную землю. В апреле президент Владимир Зеленский подписал исторический закон об открытии рынка земли, который парламент принимал три месяца.