Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 30 квітня очікується тепла, але синоптики прогнозують сильний вітер та дощі в низці областей.

Завтра у західних, північних, частині центральних та південних областей прогнозують дощі. У західних областях грози, в Карпатах пориви вітру 15−20 м/с, а вночі на Закарпатті обіцяють значний дощ. Температура повітря вночі від 6° до 11° тепла. Вдень повітря прогріється до 16−23° вище нуля. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 30 квітня дощова лише вдень. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9−11° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля. Завтра у Харкові Гідрометцентр обіцяє погоду без опадів — вночі 6−8° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

У четвер погодні умови у Львові будуть з дощем і можливими грозами. Температура повітря вночі прогріється до 8−10° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

У Карпатах завтра сильні дощі. Температура повітря вночі 7−11° тепла, а вдень 16−20° тепла за Цельсієм. Погода в Одесі завтра буде дощова лише вдень. Температурні показники будуть наступні: вночі 7−9° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, днями на півночі Одеської області помітили пилову бурю, а пориви вітру місцями сягали 15−20 м/с. Піском та пилом накрило село Ставрове в Локнянському районі.