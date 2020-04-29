Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137471-pogoda-v-ukraine-na-30-aprelya-sinoptiki-preduprejdaut-o-dojdyah-grozah-i-shtormovom-vetre-karta.html

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Погода в Украине 30 апреля ожидается теплая, но синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди в ряде областей.

Завтра в западных, северных, части центральных и южных областей прогнозируют дожди. В западных областях грозы, в Карпатах порывы ветра 15−20 м/с, а ночью на Закарпатье обещают значительный дождь. Температура воздуха ночью от 6° до 11° тепла. Днем воздух прогреется до 16−23° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 апреля дождливая лишь днем. Ночью столбики термометров покажут 9−11° тепла, а днем — 21−23° выше нуля. Завтра в Харькове Гидрометцентр обещает погоду без осадков, ночью 6−8° тепла, а днем — 20−22° выше нуля.

В четверг погодные условия во Львове будут с дождем и возможными грозами. Температура воздуха ночью прогреется до 8−10° тепла, а днем — 16−18° выше нуля.

В Карпатах завтра сильные дожди. Температура воздуха ночью 7−11° тепла, а днем 16−20° тепла по Цельсию. Погода в Одессе завтра будет дождливая лишь днем. Температурные показатели будут следующие: ночью 7−9° тепла, а днем — 17−19° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, на днях на севере Одесской области заметили песчаную бурю, а порывы ветра местами достигали 15−20 м/с. Песком и пылью накрыло село Ставровое Локнянского района.