Деньги за геройский поступок будет выплачивать Кабмин: в 2020 году предусмотрели 22 млн грн, фото — Новынарня

https://racurs.ua/n137470-v-pravitelstve-rasskazali-kak-budut-vyplachivat-voznagrajdenie-za-geroyskiy-postupok-dokument.html

Ракурс

Деньги за геройский поступок Кабинет министров и региональные органы власти будут выплачивать на основе постановления, которое сегодня утвердили на заседании правительства.

В Государственном бюджете для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, будет ежегодно определяться определенная сумма. В 2020 году объем расходов составляет 21,8 млн грн.

Как сообщил в Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, эти деньги пойдут для осуществления выплат 207 гражданам и членам их семей.

Кроме того, сегодня правительство изменило схему предоставления жилья участникам Революции достоинства и боевых действий за пределами Украины.

Кабмин внес изменения в Порядок обеспечения жильем участников Революции достоинства и боевых действий на территории других государств, а также членов их семей. Правительство изменило нормативные документы, регулирующие выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения. Минветеранов определили главным распорядителем таких средств.

Денежную компенсацию из государственного бюджета получат:

семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства; семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу во время Революции достоинства;



семьи умерших участников боевых действий на территории других государств, лица с инвалидностью I-II группы из числа участников боевых действий на территории других государств, которые стоят на соответствующем учете по месту жительства.

В 2020 году обеспечат жильем семь семей участников Революции достоинства и 50 семей воинов-интернационалистов с инвалидностью вследствие войны. Объем финансирования соответствующих программ в этом году составит 7,6 млн и 50 млн грн соответственно.