Зарплаты топ-чиновников наконец-то решили ограничить — максимум 47 тыс. грн, фото: «112 Украина»

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Ракурс

Кабинет министров наконец-то ограничил зарплаты в органах власти и наблюдательных советах суммой в 47 тыс. грн.

Проект соответствующего решения был подан согласно изменениям в закон о госбюджете на этот год. Его во время сегодняшнего заседания правительства озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Постановление приняли без замечаний и обсуждений.

В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники и члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая сегодняшнее заседание правительства.

Это ограничение будет действовать в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин. Аналогичная норма также содержится в законе об изменениях в госбюджет от 13 апреля.

Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, будет длиться до 11 мая. Однако срок действия карантинных ограничений еще могут продлить.

Напомним, сегодня в центре Киева митинговали предприниматели, которые требовали завершить карантин уже 1 мая.