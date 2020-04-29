Денис Шмыгаль. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n137467-shmygal-rasskazal-o-vvedenii-posle-11-maya-adaptivnogo-karantina.html

Ракурс

Адаптивный карантин в Украине планирует ввести правительство после 11 мая. План Кабмина по введению адаптивного карантина в стране поддержали ведущие экономисты.

Об этом заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин предполагает ужесточение карантинных мер лишь в тех регионах страны, где будут фиксироваться вспышки заражения коронавирусом. В остальных относительно безопасных регионах Украины с 11 мая будет реализовываться план выхода из карантина.

По мнению главы правительства, адаптивный карантин позволит контролировать распространение коронавируса в отдельных регионах, а не вводить ограничения по всей стране.

Также премьер-министр сообщил, что из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 100 млн грн на приобретение около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Будут закупаться лишь аппараты ИВЛ отечественного производства.

Данное оборудование будет направлено в медицинские учреждения, в которых проходят лечение больные коронавирусом. Аппараты ИВЛ крайне необходимы для больных, у которых коронавирусная болезнь проходит в сложной форме и требуется принудительная вентиляция легких.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня, 29 апреля, правительство приняло решение об открытии продуктовых рынков. Шмыгаль уточнил, что работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами.