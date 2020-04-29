Продуктовые рынки открыли: Кабмин назвал условия работы

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Рынки открыли в Украине — 29 апреля правительство приняло соответствующее решение. Кабмин поддержал критерии, разработанные Министерством здравоохранения и Минэкономики, позволяющие рынкам снова вернуться к работе, при условии обязательного соблюдения противоэпидемических требований.

Основным условием работы продовольственных рынков станет решение территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований, — отметили в Кабмине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, работа продовольственных рынков во время пандемии коронавируса должна регламентироваться четкими санитарными нормами.

Я поручил разработать критерии для тех объектов, которые будут постепенно открываться. Это касается и открытия агропродовольственных рынков. Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы рынков и алгоритмы контроля, — отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что 28 апреля на Совете по вопросам экономического развития был поддержан «адаптивный» карантин, который предусматривает в случае вспышек коронавирусной инфекции в отдельных регионах усиливать карантин непосредственно на местах.

Открытие рынков: Кабмин назвал условия возобновления работы

На агропродовольственных рынках теперь необходимо проводить ежедневные внеплановые проверки. Также на территории рынка должны постоянно находиться минимум два инспектора.

Какие рынки откроют?

Сейчас правительство открывает 281 продовольственный рынок по всей Украине. Эти рынки подтвердили свою возможность работать в условиях карантина. Открыть могут и другие торговые площадки, но только после прохождения проверки на предмет соблюдения всех противоэпидемических условий.

Правила посещения рынков для покупателей

На рынки будут пускать только в масках и после того, как измеряют температуру. На входах и въездах в рынки должны быть установлены антисептики. На каждого покупателя должно быть 10 кв. м (находиться одновременно на такой площади разрешено только одному человеку). Также каждые три часа необходимо дезинфицировать поверхности, а ежедневно — осуществлять уборку всех помещений.

Рядом с рынком не должно быть стихийной торговли.

Напомним, фермеры и аграрии в различных областях Украины устроили протесты, поскольку правительство лишило их мест сбыта своей продукции. Рынки в небольших населенных пунктах «кормили» местных жителей, которые, после их закрытия, фактически остались без заработка.