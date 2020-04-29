Продуктові ринки відкрили: уряд назвав умови роботи

https://racurs.ua/ua/n137461-uryad-vidkryv-produktovi-rynky-detali.html

Ракурс

Продуктові ринки відкрили в Україні — 29 квітня уряд ухвалив відповідне рішення. Кабмін підтримав критерії, розроблені Міністерством охорони здоров’я та Мінекономіки, які дозволяють ринкам відновити свою діяльність, за умови неухильного дотримання протиепідемічних вимог.

Основною умовою роботи продовольчих ринків стане рішення територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог, — зазначили у Кабміні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, робота продовольчих ринків під час пандемії коронавірусу має регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Я доручив розробити критерії для тих об'єктів, які будуть поступово відкриватися. Це стосується і відкриття агропродовольчих ринків. МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи ринків та алгоритми контролю, — наголосив глава уряду.

Шмигаль також поінформував, що 28 квітня на Раді з питань економічного розвитку був підтриманий «адаптивний» карантин, який передбачає у разі спалахів інфекції в окремих регіонах посилювати карантинні обмеження безпосередньо на місцях.

Відкриття ринків: уряд назвав умови відновлення роботи

На агропродовольчих ринках тепер необхідно проводити щоденні позапланові перевірки. Також на території ринку мають постійно перебувати щонайменше два інспектори.

Які ринки відкриють?

Наразі уряд відкриває 281 продовольчий ринок по всій Україні. Ці ринки підтвердили свою змогу працювати в умовах карантину. Відкрити можуть й інші торгові майданчики, але тільки якщо вони пройдуть перевірку і підтвердять, що можуть виконати умови.

Яких умов мають дотримуватися покупці?

На ринок впускатимуть лише у масках і після того, як виміряють температуру. На входах і в’їздах до ринків повинні бути встановлені антисептики. На кожного покупця має бути 10 кв. м. Також кожні три години повинні дезінфікуватися поверхні, а щодня — здійснюватися прибирання всіх приміщень.

Поруч із ринком не повинно бути стихійної торгівлі.

Нагадаємо, фермери та аграрії в різних областях України влаштували протести, оскільки уряд позбавив їх місць збуту своєї продукції. Ринки в невеликих населених пунктах «годували» місцевих мешканців, які після закриття фактично залишилися без заробітку.