Карантин на Хмельниччині: Дружина священика УПЦ МП могла занести коронавірус на АЕС, фото —

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Коронавірус міг передатися до працівників Хмельницької атомної електростанції внаслідок ігнорування карантину священиками УПЦ Московського патріархату.

Мер Нетішина Олександр Супрунюк звернувся в СБУ та Нацполіцію з вимогою розслідувати діяльність духівників, які «свідомо ігнорують карантинні обмеження».

Супрунюк упевнений, що майже всі випадки інфікування в місті пов’язані із УПЦ МП, повідомляє «Є". Наприклад, серед інфікованих — дружина священика, яка працює на Хмельницькій АЕС.

Вона мала доступ до місць загального користування, де працює саме оперативний персонал. Ситуація може вплинути на роботу станції. Працівників станції протестують на коронавірус, — розповів мер.

Інші інфіковані в місті — священик, диякон, лікар, яка була в церкві та тісно контактувала з хворими, а також члени сім’ї священика.

Супрунюк звинуватив духівників в тому, що напередодні і під час Великодня вони систематично ігнорували карантинні заходи.

Вони саботували їх, грубо поводилися, погрожували. Вони підписували документ, що зобов’язуються не допустити масових скупчень. Але проігнорували зобов’язання. Думаю, що це є підставою для розслідування, — заявив Супрунюк і до заяви долучив скріншоти із закликами священиків ігнорувати карантин.





Мер попросив парафіян церков Московського патріархату звернутися до сімейних лікарів.

У Нетішині станом на середу 29 квітня підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19. Серед хворих двоє працівників ХАЕС та двоє дітей. У місті проводять дезінфекцію всіх культових споруд. На території Нетішинської міської ОТГ 115 осіб перебуває на самоізоляції.