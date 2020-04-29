Карантин на Хмельниччине: Жена священника УПЦ МП могла занести коронавирус на АЭС, фото — Обозреватель

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Коронавирус мог передаться к работникам Хмельницкой атомной электростанции из-за игнорирования карантинных мер священниками УПЦ Московского патриархата.

Мэр Нетешина Александр Супрунюк обратился в СБУ и Нацполицию с требованием расследовать деятельность духовников, которые «сознательно игнорируют карантин».

Супрунюк уверен, что почти все случаи инфицирования в городе связаны с УПЦ МП, сообщает «Є". Например, среди инфицированных — жена священника, которая работает на Хмельницкой АЭС.

Она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Ситуация может повлиять на работу станции. Работников станции протестируют на коронавирус, — рассказал мэр.

Другие инфицированные в городе — священник, диакон, врач, которая была в церкви и тесно контактировала с больными, а также члены семьи священника.

Супрунюк обвинил духовников в том, что накануне и во время Пасхи они систематически игнорировали карантинные мероприятия.

Они саботировали их, грубо вели себя, угрожали. Они подписывали документ о том, что обязуются не допустить массовых скоплений, но проигнорировали обязательства. Думаю, что это является основанием для расследования, — заявил Супрунюк и к заявлению приложил скриншоты с призывами священников игнорировать карантин.





Мэр попросил прихожан церквей Московского патриархата обратиться к семейным врачам.

В Нетешине по состоянию на среду, 29 апреля, подтверждены девять случаев заболевания COVID-19. Среди больных — двое работников ХАЭС и двое детей. В городе проводят дезинфекцию всех культовых сооружений.