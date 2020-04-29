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Ракурс
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Профильный комитет Рады поддержал законопроект об антикризисных мерах для бизнеса (ИНФОГРАФИКА)

29 апр 2020, 14:02
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Антикризисный законопроект № 3329−2, предусматривающий внесение изменений в законодательство относительно мер, направленных на дополнительную поддержку налогоплательщиков во время карантина, поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал этот законопроект в целом. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроект, в частности, предусматривает продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании.

В случае принятия этого законопроекта также еще на месяц будет продолжено освобождение физических лиц-предпринимателей от уплаты за себя единого социального взноса.

Также среди норм этого законопроекта — освобождение зарплат медиков и работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Кроме того, предусматривается неначисление штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 31 июля.



Инфографика: Ярослав Железняк

Напомним, вчера стала известна предварительная повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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