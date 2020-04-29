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Победивший коронавирус Борис Джонсон в очередной раз стал отцомhttps://racurs.ua/n137458-boris-djonson-v-ocherednoy-raz-stal-otcom.htmlРакурс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня утром в очередной раз стал отцом. Его невеста Кэрри Симондс родила мальчика.
О рождении ребенка сообщает CNN, ссылаясь на слова пресс-секретаря Джонсона.
В сообщении сказано, что мать и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо.
Следует отметить, что Симондс моложе 55-летнего Джонсона на 23 года. Женщина была членом команды Джонсона во время кампании по переизбранию политика мэром Лондона в 2012 году.
Напомним, что Джонсон был дважды женат. Во втором браке у него родились двое сыновей и две дочери. Кроме этого, в 2009 году у Джонсона родилась внебрачная дочь.
Вскоре после развода Джонсон объявил о своих отношениях с Симондс, а 29 февраля пара сообщила о том, что ждет ребенка.
Как ранее писал «Ракурс», Джонсон недавно переболел коронавирусом и только 12 апреля был выписан из больницы. Почти неделю премьер-министр Великобритании провел в лондонской больнице Святого Томаса.