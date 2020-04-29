Борис Джонсон переміг коронавірус і знову став батьком. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n137458-borys-djonson-pislya-peremogy-nad-koronovirusom-znovu-stav-batkom.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні вранці знову став батьком. Його наречена Керрі Сімондс народила хлопчика.

Про народження дитини повідомляє CNN, посилаючись на слова прес-секретаря Джонсона.

У повідомленні сказано, що мати і новонароджена дитина почуваються добре.

Слід зазначити, що Сімондс молодша за 55-річного Джонсона на 23 роки. Жінка була членом команди Джонсона під час кампанії з переобрання політика мером Лондона у 2012 році.

Нагадаємо, що Джонсон був двічі одружений. У другому шлюбі у нього народилися двоє синів та дві дочки. Крім цього, в 2009 році у Джонсона народилася позашлюбна донька.

Незабаром після розлучення Джонсон оголосив про свої стосунки з Сімондс, а 29 лютого пара повідомила про те, що очікує дитину.

Як раніше писав «Ракурс», Джонсон нещодавно перехворів на коронавірус і тільки 12 квітня був виписаний із лікарні. Майже тиждень прем'єр-міністр Великої Британії провів у лондонській лікарні Святого Томаса.