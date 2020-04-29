ДТП у Києві: зіштовхнулися відразу сім авто, фото — Апостроф

https://racurs.ua/ua/n137457-dtp-u-kyievi-zitknulysya-vidrazu-sim-avto-video.html

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ДТП у Києві стала причиною зіткнення відразу семи автомобілів. Пригода сталася уранці середи, 29 квітня, на бульварі Дружби Народів поблизу заїзду на міст Патона.

Водії легковиків почергово налітали один на одного, спричиняючи удари передньою частиною машини у задню.

Досить часто в цьому місці відбуваються подібні аварії, — прокоментував побачене автор відео.

В коментарях до відео у Фейсбук користувачі називають місце, де сьогодні зіштовхнулися авто, «проклятим», оскільки на ньому щодня бувають ДТП.

Дмитро Гамалій зауважує, що у цьому місці давно варто було б побудувати естакаду. Це допоможе позбутися заторів на проспекті Дружби Народів і мості Патона, а також зменшить кількість аварій.

Віталій Кузенний написав, що до ДТП призводить різке «вклеювання» зі смуги для громадського транспорту. А Віталій Ткаченко рекомендує просто дотримуватися безпечної дистанції.

Олексій Севостянов припустив, що водіїв вводить в оману різкий спуск, про який багато хто забуває.

Потім перед світлофором помічають, що їхали швидше, ніж планувалося, і починають гальмувати. Результат — ДТП, — пише коментатор.

Учора в Києві сталася ДТП на проспекті Бажана. Автомобіль BMW на велетенській швидкості летів тротуаром, збив жінку і вдарив «Шевроле». Пішохід загинув. А у Голосіївському районі водій Toyota на великій швидкості не справився з управлінням і врізався у три припарковані машини.