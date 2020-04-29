ДТП в Киеве: столкнулись сразу семь автомобилей, фото — Апостроф

https://racurs.ua/n137457-dtp-v-kieve-stolknulis-srazu-sem-avtomobiley-video.html

Ракурс

ДТП в Киеве стало причиной столкновения сразу семи автомобилей. Происшествие произошло утром среды, 29 апреля, на бульваре Дружбы Народов возле заезда на мост Патона.

Водители легковушек поочередно налетали друг на друга.

Довольно часто в этом месте происходят подобные аварии, — прокомментировал увиденное автор видео.

В комментариях к видео в Фейсбук пользователи называют место, где сегодня столкнулись машины, «проклятым», поскольку на нем ежедневно бывают ДТП.

Дмитрий Гамалий отмечает, что в этом месте давно следовало бы построить эстакаду. Это поможет избавиться от пробок на проспекте Дружбы Народов, а также уменьшит количество аварий.

Виталий Кузенний написал, что к ДТП приводит резкое «вклеивание» из полосы для общественного транспорта. А Виталий Ткаченко рекомендует просто придерживаться безопасной дистанции.

Алексей Севостянов предположил, что водителей вводит в заблуждение резкий спуск, о котором многие забывают.

Затем перед светофором замечают, что ехали быстрее, чем планировалось, и начинают тормозить. Результат — ДТП, — пишет комментатор.

Вчера в Киеве произошло ДТП на проспекте Бажана. Автомобиль BMW на огромной скорости летел по тротуару, сбил женщину и ударил «Шевроле». Пешеход погибла. А в Голосеевском районе водитель Toyota на большой скорости не справился с управлением и врезался в три припаркованные машины.