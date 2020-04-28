ДТП в Киеве. Фото: 24 канал

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня в Киеве. Водитель автомобиля марки BMW устроил аварию возле станции метро «Позняки».

По словам очевидцев, автомобиль на большой скорости заехал на тротуар, после чего сбил пожилую женщину, которая там шла. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Тем временем другой автомобиль марки Chevrolet на дороге осуществлял поворот направо. В это время водитель BMW врезался в автомобиль Chevrolet. От удара автомобиль откинуло на тротуар.

В результате столкновения пострадал пассажир машины Chevrolet. На место прибыли полицейские и скорая. Устанавливается информация о водителе, который устроил ДТП. На данный момент неизвестно, находился ли он за рулем в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали пьяного священника, который пытался скрыться от правоохранителей. Священник стал участником ДТП, но решил бежать с места аварии. Полицейские преследовали автомобиль святого отца от центра города, но лишь на выезде из Харькова им удалось его догнать.