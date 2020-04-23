Пьяный священник устроил ралли с полицией в Харькове. Фото: NewsOne

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Ракурс

В Харькове полицейские задержали пьяного священника, который пытался на своем автомобиле скрыться от правоохранителей. Священник стал участником ДТП, но пытался скрыться с места аварии. Полицейские преследовали автомобиль святого отца от центра города, но лишь на выезде из Харькова им удалось настигнуть служителя церкви.

Священник пытался выехать из Харькова в сторону Золочева, сообщает «Харьков 1654» в Facebook.

У священника были явные признаки алкогольного опьянения, а в автомобиле на месте для пассажира были обнаружены бутылки со спиртным.

Как утверждает источник, священник едва стоял на ногах и отказывался разговаривать. Полицейские составили административный протокол.

Согласно информации, полученной в пресс-службе полиции Харькова, священник спровоцировал ДТП на улице Клочковской и скрылся с места аварии. Святой отец был задержан в районе Малой Даниловки.

По данным соцсетей, нарушителем является 55-летний протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата Богдан Иосифович Иванчук.

Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ МП, Иванчук является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве.